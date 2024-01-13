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НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания Lockheed Martin официально представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quesst.
Другие страны
13 января 2024 г. 03:17
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания Lockheed Martin официально представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quesst.

Как передает Report, трансляция мероприятия велась на страницах управления в соцсетях.

Новую разработку продемонстрировали участникам презентации в калифорнийском Палмдейле.

X-59 – экспериментальный реактивный самолет, разработанный компанией Lockheed Martin. Его ключевой особенностью по сравнению с самолетами-предшественниками является значительно меньшая громкость звукового удара – хлопка, производимого при преодолении звукового барьера. Другие самолеты, достигая сверхзвуковой скорости, издают громкий, похожий на взрыв, рокот. Вместо него X-59 при достижении скорости звука будет, по заявлению НАСА, издавать лишь "тихий стук".

Для того, чтобы сделать полет намного тише, инженерам пришлось сильно модифицировать конструкцию подобных ему самолетов. К примеру, была значительно удлинена носовая часть, из-за чего кабина оказалась "отодвинута" от носа X-59. Из-за такой конструкции кабина оказалась лишена переднего лобового стекла, поэтому пилоты X-59 будут использовать технологию eXternal Vision System (XVS) – систему внешнего видения, позволяющую при помощи камеры передавать изображение впереди самолета на экран в кабине.

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