NASA планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в сотрудничестве с Управлением перспективных исследований (DARPA) Министерства обороны США планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в сотрудничестве с Управлением перспективных исследований (DARPA) Министерства обороны США планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об это сообщил глава ведомства Билл Нельсон, выступая на форуме, организованном Американским институтом аэронавтики и астронавтики.

"NASA будет работать в сотрудничестве с нашим давним партнером DARPA над созданием и демонстрацией передового ядерного ракетного двигателя - революционной технологии, которая позволит Соединенным Штатам расширить возможности для будущих пилотируемых миссий", - сказал он.

"Наша цель - создать и продемонстрировать успешный образец ядерного ракетного двигателя уже в 2027 году", - добавил Нельсон.