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    НАСА планирует использовать мини-вертолет на Марсе

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ НАСА планирует приступить к использованию на Марсе мини-вертолета во время миссий по исследованию планеты в 2021 году.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте управления.

    "У НАСА есть славная история открытий… Вертолет имеет потенциал в науке, открытиях и исследовательских миссиях на Марсе в будущем", — приводятся в заявлении слова директора ведомства Джима Брайденстайна.

    Согласно заявлению, в атмосфере Марса винт 1,8 килограммового устройства способен развивать скорость до 3 тысяч оборотов в минуту, что в 10 раз больше скорости вертолетов на Земле.

    Как отмечается, специалисты управления разрабатывали и тестировали устройство в течение четырех лет. Если планы управления осуществятся, США станет первой страной в мире, которая начнет полет летательных аппаратов тяжелее воздуха на другой планете.

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