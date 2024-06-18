NASA отсрочила возвращение Starliner с орбиты

Корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вернется с орбиты на Землю не ранее 26 июня.

Корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вернется с орбиты на Землю не ранее 26 июня.

Как передает Report , об этом сообщил менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.

"Хотел бы сказать о дате возвращения. Мы планируем, что возвращение состоится не ранее 26 июня. Мы перенесли его с 22 июня и хотим дать нашим командам чуть больше времени, чтобы проанализировать имеющуюся информацию и убедиться, что мы готовы", - сказал он.

Стич уточнил, что корабль совершит посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) 26 июня.

Напомним, что 5 июня корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner. Первоначально возвращение корабля планировалось на 18 июня, позднее сроки были сдвинуты на 22 июня.