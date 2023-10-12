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NASA отложило два выхода в открытый космос

NASA отложило два выхода в открытый космос Выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента МКС, запланированные на 12 и 20 октября, откладываются на неопределенный срок. Причина - утечка теплоносителя резервного контура радиатора модуля "Наука".
Другие страны
12 октября 2023 г. 04:48
NASA отложило два выхода в открытый космос

Выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента МКС, запланированные на 12 и 20 октября, откладываются на неопределенный срок. Причина - утечка теплоносителя резервного контура радиатора модуля "Наука".

Как передает Report, об этом NASA сообщило в соцсети X.

Даты отправки астронавтов в открытый космос будут названы позднее. До этого NASA проведет анализ утечки, чтобы выявить ее причины.

Планировалось, что 12 октября в открытый космос выйдут американский астронавт Лорал О'Хара и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен, а 20 октября - О'Хара вместе с астронавтом NASA Жасмин Могбели.

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