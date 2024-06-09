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NASA отказалось ремонтировать орбитальный телескоп Hubble

NASA отказалось ремонтировать орбитальный телескоп Hubble Возможность ремонта орбитального телескопа Hubble пока исключается.
Другие страны
9 июня 2024 г. 09:44
NASA отказалось ремонтировать орбитальный телескоп Hubble

Возможность ремонта орбитального телескопа Hubble пока исключается.

Как передает Report, об этом сообщило издание SpaceNews со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отмечается, что в 2022 году NASA и американская компания SpaceX договорились отправить к телескопу специалистов на корабле Crew Dragon, чтобы они в открытом космосе заменили неработающие гироскопы Hubble.

Эксперты NASA провели моделирование миссии и после проведенного анализа заявили о ее нецелесообразности. По словам директора астрофизического подразделения NASA Марка Клэмпина, в ходе реализации миссии могли бы возникнуть определенные трудности, в частности, двигатели Crew Dragon могли бы загрязнить летучими веществами зеркала телескопа.

Телескоп Hubble был запущен в 1990 году и обладал самым высоким разрешением среди всех обсерваторий до запуска James Webb в 2021 году.

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Версия на азербайджанском языке NASA “Hubble” teleskopunu təmir etməkdən imtina edib

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