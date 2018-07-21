 Наверх
    Закрыть фоторежим

    NASA намерена создать станцию на Луне в ближайшие восемь лет

    Реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Американское аэрокосмическое агентство NASA намерено в ближайшие восемь лет создать на Луне станцию, где постоянно будут находиться астронавты, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос.

    "То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", - заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

    При этом NASA и частные корпорации планируют уже в 2019 году отправить на Луну различные автоматизированные научные инструменты.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi