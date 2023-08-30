NASA может столкнуться с потерей связи со своими космическими миссиями

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может потерять связь со своими научными миссиями из-за увеличивающейся нагрузки на Сеть дальней космической связи (DSN) и нехватки денежных средств

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может потерять связь со своими научными миссиями из-за увеличивающейся нагрузки на Сеть дальней космической связи (DSN) и нехватки денежных средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Space News.

По данным портала, сеть радиоантенн, которые расположены в Австралии, США, Испании и поддерживают межпланетные космические миссии, стала испытывать повышенную нагрузку с запуском лунной миссии Artemis I.

Space News отмечает, что "растущий спрос, но сокращающийся бюджет создают нагрузку на Сеть дальней космической связи NASA, угрожая ее способности обеспечивать связь для научных миссий агентства и лунных экспедиций Artemis I".

"Мы почти вдвое увеличиваем нагрузку на DSN, - приводит портал слова руководителя департамента межпланетной связи в Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанны Додд. - Нагрузка увеличивается, это очень тревожит".

С. Додд также подчеркнула, что аэрокосмическое ведомство не располагает "денежными поступлениями, которые могли бы решить проблемы".

Отметим, 16 ноября прошлого года NASA осуществило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с кораблем Orion в рамках первого этапа программы Artemis. Второй этап (Artemis 2) будет включать облет Луны на корабле Orion с экипажем на борту, третий (Artemis 3) - высадку астронавтов на Луну и регулярные пилотируемые миссии.