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NASA: Корабль Dragon с грузом для МКС запустят 14 июля

NASA: Корабль Dragon с грузом для МКС запустят 14 июля Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon 2 к Международной космической станции (МКС) состоится в штате Флорида 14 июля.
Другие страны
9 июля 2022 г. 05:38
NASA: Корабль Dragon с грузом для МКС запустят 14 июля

Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon 2 к Международной космической станции (МКС) состоится в штате Флорида 14 июля.

Как передает Report, об этом заявило Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт корабля изначально планировался на начало июня, однако неоднократно откладывался из-за различных технических неполадок. "NASA и SpaceX нацелены осуществить запуск в 20:44 по времени Восточного побережья США 14 июля (04:44 - бакинское время, 15 июля)", - говорится в сообщении.

Dragon должен доставить на МКС примерно 3 тонны грузов: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов. На станцию отправятся аппаратура для наблюдения за пылевыми бурями на поверхности Земли и почвенные микроорганизмы: ученые хотят посмотреть, как они ведут себя в условиях невесомости. Кроме того, корабль привезет материалы и оборудование для изучения процессов, лежащих в основе старения иммунной системы, для создания биополимерного композита с добавлением грунта Луны, который можно было бы в будущем использовать для строительства базы на спутнике Земли.

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