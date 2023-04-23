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NASA и Космическое агентство Украины подписали договор о сотрудничестве

NASA и Космическое агентство Украины подписали договор о сотрудничестве NASA и Космическое агентство Украины в США подписали договор о дальнейшем сотрудничестве.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 05:56
NASA и Космическое агентство Украины подписали договор о сотрудничестве

NASA и Космическое агентство Украины подписали в Вашингтоне договор о дальнейшем сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Очередной положительный результат в такой вдохновляющей сфере - космосе. Сегодня в Вашингтоне, в штаб-квартире NASA состоялась церемония подписания Совместного заявления между NASA и Государственным космическим агентством Украины", - говорится в сообщении.

По словам дипломата, администратор NASA Билл Нельсон и заместитель председателя ГКА Украины Владимир Михеев вместе с замминистра экономики Игорем Фоменко сделали очередной шаг к новым возможностям для ракетно-космической отрасли страны и расширению сотрудничества между Украиной и США в сферах мирного космоса, связи и навигации, а также проектов Международной космической станции и других областях.

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