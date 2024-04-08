Нарышкин: Россия в 1814 году не позволила Британии и Пруссии расчленить Францию

Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, не позволив Великобритании и Пруссии расчленить эту страну после войны и тем самым нарушить баланс сил в Европе.

Россия в 1814 году сохранила Францию как великую державу, не позволив Великобритании и Пруссии расчленить эту страну после войны и тем самым нарушить баланс сил в Европе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Оппонируя своим союзникам, прежде всего Великобритании и Пруссии, которые настаивали на расчленении Франции на несколько частей, Россия не позволила унизить побежденную Францию, что могло бы нарушить баланс сил. Таким образом, Россия сохранила Францию как "великую" европейскую державу", - отметил он.

Взятие Парижа в 1814 году - заключительный этап войны стран Шестой коалиции (России, Пруссии, Австрии и других стран) против Франции, после которого Наполеон отрекся от престола.