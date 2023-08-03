Нарушившие воздушное пространство Польши вертолеты принадлежат охране Лукашенко

Два вертолета, нарушившие воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Беларуси Александра Лукашенко.

Два вертолета, нарушившие воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое предположение озвучил в эфире радио RMF FM бывший глава польского правительства (1996-1997), депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

"Эти вертолеты опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко", - заявил он.

Политик отметил, что Лукашенко в это время приехал в свою резиденцию на территории Беловежской пущи, которая находится в 7 км от польско-белорусской границы.

"Я не исключаю, что это [пересечение границы] было сознательным действием, но не отвергаю также возможности того, что это было случайностью", - добавил Чимошевич.

Польское правительство 1 августа заявило о том, что два белорусских военных вертолета нарушили воздушную границу страны в районе Беловежи. Министр обороны республики Мариуш Блащак в тот же день распорядился увеличить численность военнослужащих на границе с Беларусью и усилить ее охрану боевыми вертолетами. А МИД Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси за нарушение воздушного пространства страны военными вертолетами.