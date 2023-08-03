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Нарушившие воздушное пространство Польши вертолеты принадлежат охране Лукашенко

Нарушившие воздушное пространство Польши вертолеты принадлежат охране Лукашенко Два вертолета, нарушившие воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Беларуси Александра Лукашенко.
Другие страны
3 августа 2023 г. 13:11
Нарушившие воздушное пространство Польши вертолеты принадлежат охране Лукашенко

Два вертолета, нарушившие воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое предположение озвучил в эфире радио RMF FM бывший глава польского правительства (1996-1997), депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

"Эти вертолеты опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко", - заявил он.

Политик отметил, что Лукашенко в это время приехал в свою резиденцию на территории Беловежской пущи, которая находится в 7 км от польско-белорусской границы.

"Я не исключаю, что это [пересечение границы] было сознательным действием, но не отвергаю также возможности того, что это было случайностью", - добавил Чимошевич.

Польское правительство 1 августа заявило о том, что два белорусских военных вертолета нарушили воздушную границу страны в районе Беловежи. Министр обороны республики Мариуш Блащак в тот же день распорядился увеличить численность военнослужащих на границе с Беларусью и усилить ее охрану боевыми вертолетами. А МИД Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси за нарушение воздушного пространства страны военными вертолетами.

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