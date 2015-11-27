 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иран спас пилота российского самолета, нарушившего турецкую границу

    Первая операция по спасению члена экипажа Су-24 была безуспешной

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Оставшегося в живых пилота военного самолета "Су-24", нарушившего турецкую границу, спас отряд под командованием Гасыма Сулеймани, являющийся зарубежной ветвью Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило информационное агентство Fars.

    Согласно информации, первая операция по спасению члена экипажа "Су-24" была безрезультатной. Вторая же операция, прошедшая под руководством Г.Сулеймани, завершилась успешно. Пилот доставлен на военно-воздушную базу России в Сирии.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi