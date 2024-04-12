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Нарушения на плотине в Казахстане угрожают жизни 30 тыс. жителей Алматы

Нарушения на плотине в Казахстане угрожают жизни 30 тыс. жителей Алматы В Казахстане нарушениям на селезадерживающей плотине вызвали угрозу для жизни около 30 тыс. жителей Алматы.  
Другие страны
12 апреля 2024 г. 12:17
Нарушения на плотине в Казахстане угрожают жизни 30 тыс. жителей Алматы

В Казахстане нарушениям на селезадерживающей плотине вызвали угрозу для жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

Как передает Report, об этом сообщает МЧС Казахстана.

Согласно информации, при инспектировании на селезадерживающей плотины в бассейне "Аксай" были выявлены опасные нарушения.

"Нарушения связаны с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тысяч жителей Алматы), им был инициирован вопрос перед руководством "Казселезащита" по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения", - сообщили в ведомстве.

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