Нарушения на плотине в Казахстане угрожают жизни 30 тыс. жителей Алматы

В Казахстане нарушениям на селезадерживающей плотине вызвали угрозу для жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

В Казахстане нарушениям на селезадерживающей плотине вызвали угрозу для жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

Как передает Report, об этом сообщает МЧС Казахстана.

Согласно информации, при инспектировании на селезадерживающей плотины в бассейне "Аксай" были выявлены опасные нарушения.

"Нарушения связаны с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тысяч жителей Алматы), им был инициирован вопрос перед руководством "Казселезащита" по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения", - сообщили в ведомстве.