Народный союз за освобождение Гваделупы: Мы не примем предложение Франции об автономии

Гваделупа не примет автономную позицию Франции.

Гваделупа не принимает позицию Франции по предоставлении статуса автономии.

Как сообщает Report об этом на пресс-конференции сказал представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп.

"На данный момент речь идет о предоставлении статуса автономии нашим землям, что означает, что мы будем жить по Конституции Франции. Это еще больше усложнит нашу борьбу за свободу. От имени партии заявляю, что мы не примем такую позицию Франции,"- заявил он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.