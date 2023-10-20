Народный союз за освобождение Гваделупы: Колониализму Франции должен быть положен конец

Колониализму должен быть положен конец.

Колониализму должен быть положен конец.

Как сообщает Report об этом представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

"На протяжении четырех веков мы живем под давлением Франции. Наша страна, начиная с периода колонизации Францией, борется за свои права. Французы работают у нас, а наша молодежь страдает от безработицы. Мы постоянно организовываем митинги во имя нашей свободы, чтобы нас услышали, а из-за этого нас сажают в тюрьму. Мы продолжаем бороться с французским колониализмом. Мы много пострадали от французской несправедливости",- сказал он.

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.