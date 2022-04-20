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Народный банк Китая принял решение по базовым ставкам по кредитам

Народный банк Китая принял решение по базовым ставкам по кредитам Народный банк Китая в среду ожидаемо оставил базовые ставки по кредитам без изменений. На прошлой неделе Центробанк оставил на прежнем уровне также и ключевую процентную ставку.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 10:51
Народный банк Китая принял решение по базовым ставкам по кредитам

Народный банк Китая в среду ожидаемо оставил базовые ставки по кредитам без изменений. На прошлой неделе Центробанк оставил на прежнем уровне также и ключевую процентную ставку.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", базовая ставка по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) осталась на отметке 3,7%, а по пятилетним – на отметке 4,6%.

Сохранение прежних ставок LPR не стало неожиданностью после того, как на прошлой неделе Народный банк Китая разочаровал рынки, не изменив ставки по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования и операциям обратного РЕПО.

Китайская экономика испытывает огромное давление из-за новых вспышек COVID-19 во многих регионах страны, вынуждающих власти вводить локдауны и другие ограничительные меры.

На прошлой неделе китайский регулятор заявил о снижении нормы обязательных резервов для банков, что позволило высвободить для банковской системы ликвидность на миллиарды долларов.

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