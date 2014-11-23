Народная палата Афганистана ратифицировала соглашения по вопросам безопасности с США

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Народная палата (нижняя палата парламента) Афганистана на специальной сессии ратифицировала двустороннее соглашение с США в сфере безопасности, а также соглашение с НАТО о статусе сил. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Оба соглашения были утверждены большинством законодателей, "против" проголосовали только пять парламентариев.

Ранее председатель Народной палаты Абдул Рауф Ибрагими отметил, что "правительство придает особое значение окончательному утверждению этих договоренностей".

Для вступления в силу двусторонние соглашения должны быть ратифицированы обеими палатами парламента Афганистана. В этой связи после утверждения в Народной палате проекты документов будут направлены на рассмотрение в Палату старейшин (верхняя палата парламента).

Соглашение между Кабулом и НАТО о статусе международного воинского контингента на афганской территории было заключено 30 сентября. Его подписание состоялось вслед за утверждением двустороннего афгано-американского договора об обеспечении безопасности, предполагающего сохранение Соединенными Штатами ограниченной вооруженной группировки на афганской территории после вывода основных сил НАТО в конце текущего года.

Документ, регламентирующий пребывание в Афганистане американских вооруженных сил до 2016 года, а также оказание военной помощи Кабулу, был утвержден старейшинами афганских племен еще в 2013 году. Тогда против продолжения сотрудничества с Вашингтоном выступил Хамид Карзай, занимавший пост главы Исламской Республики. Он потребовал от Белого дома отказаться от проведения военных операций против мирного населения.

Этот шаг привел к резкому ухудшению отношений между двумя странами.