Наркотиков на $1 млрд перехвачено в Аравийском море за три месяца

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В районе Аравийского моря за последние три месяца корабли международной антитеррористической коалиции перехватили наркотиков на $1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Корабли 150-го оперативного соединения, базирующегося на Бахрейне, «обнаружили во время досмотра судов и конфисковали, начиная с ноября прошлого года, свыше 16 т гашиша и 1,5 т героина, которые бы на черном рынке стоили более чем $1 млрд».

В частности, 6 февраля было перехвачено 5 т контрабандного гашиша суммой более $197 млн.