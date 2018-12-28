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    В Германии уничтожили наркотики на сумму 520 млн евро

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники таможни в районе Гамбурга уничтожили девять тонн наркотиков общей стоимостью около 520 миллионов евро, передает AP. 

    Таможня Гамбурга заявила, что наркотики были уничтожены на прошлой неделе в ходе секретной операции с вооруженным сопровождением, которая была предпринята после завершения судебных разбирательств по различным судебным делам на севере Германии, передает Report. 

    Всего было сожжено 2400 кг кокаина и 6700 кг APAAN - вещества, используемого для производства метамфетамина.

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