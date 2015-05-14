Наркомафия сбила самолет на севере Мексики

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Наркомафия сбила легкомоторный самолет в в мексиканском штате Чиуауа, погибли 6 человек, передает Report со ссылкой на издание "Газета.Ru".

Сообщается, что самолет Cessna следовал из штата Синалоа в Чиуауа в качестве аэротакси. Отмечается, что в этом районе происходят столкновения между картелями Хуареса и Синалоа за контроль маршрутов контрабанды в США.

В управлении генпрокурора штата сообщили, что причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Халиско армия патрулирует дороги после столкновений с наркомафией.