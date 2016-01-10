​Наркобарон Гусман дал секретное интервью актеру Шону Пенну

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Наркобарон Хоакин Гусман по кличке "Коротышка" дал интервью голливудскому актеру и режиссеру Шону Пенну.

Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, их встреча состоялась в период, когда преступник скрывался от правосудия после своего побега из тюрьмы в прошлом году.

Полиция вышла на след Эль Чапо Гусмана, воспользовавшись тайным интервью, которое глава наркокартеля дал голливудскому актёру.

Текст беседы Гусмана и Пенна 9 января опубликовал журнал Rolling Stones. В статье опубликована фотография Шона Пенна и Эль Чапо. Снимок был сделан 2 октября 2015 года для установления подлинности интервью.

Установить связь с Коротышкой обладателю двух кинопремий «Оскар» помогла мексиканская актриса Кейт дель Кастильо. Она же сопровождала Пенна в Мексике.

Мексиканские власти арестовали сбежавшего из тюрьмы наркобарона 8 января. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в США.

Эль Чапо считали одним из самых разыскиваемых преступников мира. По данным правоохранителей, Гусман возглавляет могущественный наркокартель, который зарабатывает более $3 млрд в год. Коротышкой его прозвали из-за маленького роста.

В 2012 году журнал Forbes включил его в список мировых миллиардеров. Считается, что именно Эль Чапо контролирует большую часть поставок наркотиков в США.