​Наркобарон Гусман дал секретное интервью актеру Шону Пенну

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Наркобарон Хоакин Гусман по кличке "Коротышка" дал интервью голливудскому актеру и режиссеру Шону Пенну.
Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, их встреча состоялась в период, когда преступник скрывался от правосудия после своего побега из тюрьмы в прошлом году.
Полиция вышла на след Эль Чапо Гусмана, воспользовавшись тайным интервью, которое глава наркокартеля дал голливудскому актёру.
Текст беседы Гусмана и Пенна 9 января опубликовал журнал Rolling Stones. В статье опубликована фотография Шона Пенна и Эль Чапо. Снимок был сделан 2 октября 2015 года для установления подлинности интервью.
Установить связь с Коротышкой обладателю двух кинопремий «Оскар» помогла мексиканская актриса Кейт дель Кастильо. Она же сопровождала Пенна в Мексике.
Мексиканские власти арестовали сбежавшего из тюрьмы наркобарона 8 января. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в США.
Эль Чапо считали одним из самых разыскиваемых преступников мира. По данным правоохранителей, Гусман возглавляет могущественный наркокартель, который зарабатывает более $3 млрд в год. Коротышкой его прозвали из-за маленького роста.
В 2012 году журнал Forbes включил его в список мировых миллиардеров. Считается, что именно Эль Чапо контролирует большую часть поставок наркотиков в США.
News DepartmentАвтор новости
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