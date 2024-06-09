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Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии

Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии Лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии.
Другие страны
9 июня 2024 г. 18:57
Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии

Лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией (Бхаратия джаната парти) Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии.

Как передает Report, церемонию присяги транслировали индийские телеканалы в прямом эфире.

К присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Моди стал вторым в стране политиком, который третий раз подряд занял пост главы правительства республики. До него это сделал первый премьер независимой Индии Джавахарлал Неру.

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