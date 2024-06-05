Нарендра Моди планирует принести присягу 8 июня

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны 8 июня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны 8 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу News18 источник в Индийской народной партии (БДП).

По итогам состоявшихся в Индии всеобщих выборов партии Моди БДП не удалось получить более половины мест в парламенте. Правящее большинство она должна сформировать с другими партиями, входящими в Национальный демократический альянс (НДА). Во второй половине дня запланирована встреча альянса в Нью-Дели для обсуждения будущего сотрудничества, хотя Моди еще накануне вечером заявил, что НДА сформирует правительство.

Всего у коалиции Моди на данный момент 293 места в будущем созыве нижней палаты парламента. В прошлом созыве БДП получила 303 места, а НДА - 352 из 543. Оппозиционный Индийский национальный инклюзивный альянс развития (Indian National Developmental Inclusive Alliance), включающий 28 партий, получил 234 места. Лидирующая в альянсе партия Индийский национальный конгресс увеличила свое представительство в нижней палате с 53 до 99 мандатов, тем самым укрепив позиции оппозиции.

Согласно установленной процедуре, президент Индии Драупади Мурму должна принять отставку Моди и его кабинета, попросить их продолжить выполнять обязанности до формирования нового правительства, что должно быть поручено кандидату от победившей партии. Как ожидается, эти заложенные в конституции шаги будут выполнены в ближайшее время.