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Напряженность во Франции нарастает: в Нантер отправлены вертолеты и спецназ

Напряженность во Франции нарастает: в Нантер отправлены вертолеты и спецназ Полиция Франции направила вертолет в Нантер, где "белый марш" в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским, перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Другие страны
29 июня 2023 г. 23:12
Напряженность во Франции нарастает: в Нантер отправлены вертолеты и спецназ

Полиция Франции направила вертолет в Нантер, где "белый марш" в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским, перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вертолет периодически облетает территорию коммуны.

В свою очередь префектура парижской полиции в Twitter сообщила, что правоохранители "мобилизуют все ресурсы для поддержания общественного порядка и борьбы с погромами", сопроводив текст фотографией сотрудников правоохранительных органов, наблюдающих за ситуацией в Нантере с вертолета и координирующих действия жандармов на улицах.

Французская полиция направила Бригаду розыска и реагирования (спецназ) в Нантер для подавления беспорядков, которые вспыхнули в финале "белого марша" в память о 17-летнем подростке.

В свою очередь телеканал BFM со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе, внимательно следит за ситуацией с протестами во Франции.

Было отмечено, что Макрон поддерживает контакт с премьер-министром республики Элизабет Борн и другими министрами: "Он также находится на прямой связи с должностными лицами органов местного самоуправления в столичном регионе Иль-де-Франс. Он внимательно следит за ситуацией"

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Версия на азербайджанском языке Fransada gərginlik artır: Nanter şəhərinə helikopter və Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr göndərilib

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