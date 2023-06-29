Напряженность во Франции нарастает: в Нантер отправлены вертолеты и спецназ

Полиция Франции направила вертолет в Нантер, где "белый марш" в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским, перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Полиция Франции направила вертолет в Нантер, где "белый марш" в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским, перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вертолет периодически облетает территорию коммуны.

В свою очередь префектура парижской полиции в Twitter сообщила, что правоохранители "мобилизуют все ресурсы для поддержания общественного порядка и борьбы с погромами", сопроводив текст фотографией сотрудников правоохранительных органов, наблюдающих за ситуацией в Нантере с вертолета и координирующих действия жандармов на улицах.

Французская полиция направила Бригаду розыска и реагирования (спецназ) в Нантер для подавления беспорядков, которые вспыхнули в финале "белого марша" в память о 17-летнем подростке.

В свою очередь телеканал BFM со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе, внимательно следит за ситуацией с протестами во Франции.

Было отмечено, что Макрон поддерживает контакт с премьер-министром республики Элизабет Борн и другими министрами: "Он также находится на прямой связи с должностными лицами органов местного самоуправления в столичном регионе Иль-де-Франс. Он внимательно следит за ситуацией"