Напряженность в отношениях между Японией и КНДР растет

Правительство Японии призывает власти КНДР отказаться от запуска разведывательного спутника.

Правительство Японии призывает власти КНДР отказаться от запуска разведывательного спутника.

Как передает Report , об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы призываем КНДР отказаться от запуска спутника. Осуществление этого действия станет нарушением резолюций Совбеза ООН и большой провокацией в отношении безопасности нашей страны", - подчеркнул Мацуно.

Кроме того, Министерство обороны Японии заявило, что ведомство примет меры по уничтожению баллистической ракеты КНДР со спутником, а также обломков от нее в случае угрозы падения на японскую территорию.

КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Соответствующее уведомление уже направлено японской стороне. В свете этой информации премьер-министр Японии Фумио Кисида, выразив готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, понадеялся на продвижение в этом вопросе. Он напомнил, что неоднократно говорил о своем желании лично встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий для решения проблемы похищенных японских граждан. При этом японский премьер в ответ на уточняющий вопрос не стал раскрывать каких-либо деталей о контактах между Токио и Пхеньяном по теме.

Позицию северокорейской стороны обозначил заместитель министра иностранных дел Пак Сан Гиль, подчеркнув, что КНДР готова к проведению встречи на высшем уровне с Японией, если Токио перестанет "цепляться за прошлое" и не станет выдвигать обсуждение темы похищенных граждан в качестве условия для переговоров.

Он указал, что у правительства КНДР "не будет причин не проводить встречу между нашими странами", если Япония "не будет цепляться за прошлое" и будет стараться найти способы для улучшения отношений, вынесет новое решение о взаимном признании в соответствии с изменившейся международной обстановкой.

"Мы знаем, что премьер-министр Японии выражает свое желание провести саммит Японии и КНДР без предварительных условий каждый раз, когда у него есть такая возможность, но мы не знаем, чего он действительно хочет получить от этого", - добавил замминистра. По его словам, необходимо серьезно подумать над тем, почему отношения между странами только ухудшаются, несмотря на то, что в этом веке переговоры на высшем уровне состоялись дважды.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.