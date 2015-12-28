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    Направлявшийся на Сахалин Airbus вернулся в аэропорт из-за сбоя компьютера

    Все 113 пассажиров вылетели в Южно-Сахалинск на борту резервного воздушного судна

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский Airbus 319 авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс HZ-5616 по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, в понедельник утром вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона, информирует Report.

    "Самолет вернулся из-за сбоя бортового компьютера. В аэропорту Владивостока техники осмотрели воздушное судно, перезагрузили компьютер, устранив сбой. В настоящее время самолет уже приземлился в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства.

    В свою очередь в пресс-службе авиакомпании "Аврора" "Интерфаксу" сообщили, что все 113 пассажиров вылетели в Южно-Сахалинск на борту резервного воздушного судна.

    В понедельник утром воздушное судно A319 авиакомпании "Аврора", выполнявшее рейс HZ5616 по технической причине совершило посадку в аэропорту вылета. Посадка во Владивостоке была благополучно выполнена в 7:19 (2:19 мск) местного времени.

    "На время ожидания повторного вылета в Южно-Сахалинск на резервном воздушном судне аналогичного типа пассажиры находились в стерильной зоне международного аэропорта Владивосток", - говорится в сообщении.

    Согласно требованиям Федеральных авиационных правил, авиакомпания обеспечила их водой. Никто из пассажиров рейса HZ5616 от повторного полета не отказался.

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