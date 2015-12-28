Направлявшийся на Сахалин Airbus вернулся в аэропорт из-за сбоя компьютера

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский Airbus 319 авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс HZ-5616 по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, в понедельник утром вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона, информирует Report.

"Самолет вернулся из-за сбоя бортового компьютера. В аэропорту Владивостока техники осмотрели воздушное судно, перезагрузили компьютер, устранив сбой. В настоящее время самолет уже приземлился в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании "Аврора" "Интерфаксу" сообщили, что все 113 пассажиров вылетели в Южно-Сахалинск на борту резервного воздушного судна.

В понедельник утром воздушное судно A319 авиакомпании "Аврора", выполнявшее рейс HZ5616 по технической причине совершило посадку в аэропорту вылета. Посадка во Владивостоке была благополучно выполнена в 7:19 (2:19 мск) местного времени.

"На время ожидания повторного вылета в Южно-Сахалинск на резервном воздушном судне аналогичного типа пассажиры находились в стерильной зоне международного аэропорта Владивосток", - говорится в сообщении.

Согласно требованиям Федеральных авиационных правил, авиакомпания обеспечила их водой. Никто из пассажиров рейса HZ5616 от повторного полета не отказался.