Наплыв мигрантов в Италию достиг рекордного уровня

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Количество мигрантов, прибывших в Италию из Северной Африки, выросло до рекордного уровня.

В этом году число прибывших уже превысило 171 тыс., побив рекорд 2014 года, когда в страну приехало около 170,1 тыс. человек. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в министерстве внутренних дел этой страны.

По данным ООН, около 4690 мигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь переправиться через Средиземное море.

Системе предоставления убежищ в Италии все труднее выдерживать приток мигрантов. Более 176 тысяч человек в настоящее время находятся в специальных центрах размещения по всей стране.

Большинство из них прибыли в Италию из африканских стран: около 36 тысяч из Нигерии, около 20 тысяч из Эритреи и около 12 тысяч - из Гвинеи.

Многие намерены ехать на север, среди самых популярных направлений - Германия и Швеция.