Напавшим на турецкий ресторан в США армянам грозит 15 лет тюрьмы

Двум находящимся под арестом гражданам США армянского происхождения – 23-летнему Уильяму Степаняну и 23-летнему Арутюну Гарри Чаликяну – предъявлено обвинение по 6 статьям

Двум находящимся под арестом гражданам США армянского происхождения – 23-летнему Уильяму Степаняну и 23-летнему Арутюну Гарри Чаликяну – предъявлено обвинение по 6 статьям.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно обвинительному акту, Уильям Степанян 4 ноября прошлого года отправил через свой телефон сообщение с призывом "начать охоту на турок" в Лос-Анджелесе, и в этот же день встретился с Арутюном Гарри Чаликяном.

Один из напавших на ресторан преступников кричал "мы пришли вас убить, мы убьем вас". Сообщается, что преступники нанесли ресторану ущерб на сумму 20 тыс. долларов США, заведение временно закрылось и лишилось за это время доходов на сумму в несколько тысяч долларов.

Обвинение требует для У.Степаняна и А.Чаликяна 15 лет лишения свободы, включая 5 лет за преступление на почве ненависти.

Отметим, что инцидент произошел 4 ноября прошлого года в 20:30 по местному времени в городе Беверли Хиллз округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). Группа из 6-8 армян напала ресторан İstanbul Cafe, нанеся травмы владельцам заведения и крупный ущерб имуществу ресторана. Также нападавшие выкрикивали оскорбительные заявления в адрес Азербайджана и Турции.

На основании совместного расследования, проведенного ФБР и Департаментом полиции Лос-Анджелеса, один из подозреваемых в совершении преступления был задержан 4 ноября 2020 года в городе Глендейл. Управление полиции Беверли Хиллз и ФБР провели тщательное расследование, проанализировали найденные на месте преступления улики и на основании полученных данных задержали второго подозреваемого - Уильяма Степаняна. Ему предъявлены обвинения в грабеже, вандализме и других преступлениях. Об остальных членах группы ничего не сообщается.