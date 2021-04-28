О нас
Report Georgia
Аудио новости

Напавшим на турецкий ресторан в США армянам грозит 15 лет тюрьмы

Напавшим на турецкий ресторан в США армянам грозит 15 лет тюрьмы Двум находящимся под арестом гражданам США армянского происхождения – 23-летнему Уильяму Степаняну и 23-летнему Арутюну Гарри Чаликяну – предъявлено обвинение по 6 статьям
Другие страны
28 апреля 2021 г. 08:35
Напавшим на турецкий ресторан в США армянам грозит 15 лет тюрьмы

Двум находящимся под арестом гражданам США армянского происхождения – 23-летнему Уильяму Степаняну и 23-летнему Арутюну Гарри Чаликяну – предъявлено обвинение по 6 статьям.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно обвинительному акту, Уильям Степанян 4 ноября прошлого года отправил через свой телефон сообщение с призывом "начать охоту на турок" в Лос-Анджелесе, и в этот же день встретился с Арутюном Гарри Чаликяном.

Один из напавших на ресторан преступников кричал "мы пришли вас убить, мы убьем вас". Сообщается, что преступники нанесли ресторану ущерб на сумму 20 тыс. долларов США, заведение временно закрылось и лишилось за это время доходов на сумму в несколько тысяч долларов.

Обвинение требует для У.Степаняна и А.Чаликяна 15 лет лишения свободы, включая 5 лет за преступление на почве ненависти.

Отметим, что инцидент произошел 4 ноября прошлого года в 20:30 по местному времени в городе Беверли Хиллз округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). Группа из 6-8 армян напала ресторан İstanbul Cafe, нанеся травмы владельцам заведения и крупный ущерб имуществу ресторана. Также нападавшие выкрикивали оскорбительные заявления в адрес Азербайджана и Турции.

На основании совместного расследования, проведенного ФБР и Департаментом полиции Лос-Анджелеса, один из подозреваемых в совершении преступления был задержан 4 ноября 2020 года в городе Глендейл. Управление полиции Беверли Хиллз и ФБР провели тщательное расследование, проанализировали найденные на месте преступления улики и на основании полученных данных задержали второго подозреваемого - Уильяма Степаняна. Ему предъявлены обвинения в грабеже, вандализме и других преступлениях. Об остальных членах группы ничего не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоArmenians charged with hate crimes after attack on Turkish restaurant face up to 15 years in prison
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da azərbaycanlılara və türklərə hücum edən erməniləri 15 il həbs gözləyir

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Афганистане убиты 135 талибов
В Афганистане убиты 135 талибов
28 апреля 2021 г. 05:23
Госсекретарь США допустил возможность переговоров с Россией
Госсекретарь США допустил возможность переговоров с Россией
28 апреля 2021 г. 04:25
Корабль США произвел предупредительные выстрелы по иранским судам
Корабль США произвел предупредительные выстрелы по иранским судам
28 апреля 2021 г. 01:54
В Афганистане погибли 5 военных
В Афганистане погибли 5 военных
28 апреля 2021 г. 01:22
США держат флот в Азии на случай агрессии в отношении Тайваня
США держат флот в Азии на случай агрессии в отношении Тайваня
28 апреля 2021 г. 00:12
Байден не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным
ВидеоБайден не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным
27 апреля 2021 г. 22:46
Госдеп США ослабит введенные из-за пандемии ограничения на въезд студентов из ряда стран
Госдеп США ослабит введенные из-за пандемии ограничения на въезд студентов из ряда стран
27 апреля 2021 г. 20:20
ООН: Более 3,5 млрд людей в мире не имеют доступа к интернету
ООН: Более 3,5 млрд людей в мире не имеют доступа к интернету
27 апреля 2021 г. 20:04
Захваченные в Буркина-Фасо журналисты погибли - ОБНОВЛЕНО
Захваченные в Буркина-Фасо журналисты погибли - ОБНОВЛЕНО
27 апреля 2021 г. 16:40
Интерпол арестовал в Бельгии депутата Европарламента
Интерпол арестовал в Бельгии депутата Европарламента
27 апреля 2021 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi