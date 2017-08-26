Нападение на военный патруль в Брюсселе признали терактом, нападавший скончался - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Атака на военный патруль в центре Брюсселя квалифицирована как теракт, нападавший скончался.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

"Мы считаем, что речь идет о террористической атаке", - заявил официальный представитель ведомства.

Он добавил, что нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался.

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Мужчина, напавший на военных в Брюсселе, был тяжело ранен полицией и доставлен в госпиталь.

Как передает Report, об этом сoобщает RTBF.

Отмечается, что мужчина с криком "Аллах акбар" набросился на них с мачете, после чего они открыли огонь на поражение.

Один из военных получил легкое ранение лица, другой - руки. Им была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль.