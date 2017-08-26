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    Нападение на военный патруль в Брюсселе признали терактом, нападавший скончался - ОБНОВЛЕНО

    Мы считаем, что речь идет о террористической атаке, - заявил официальный представитель ведомства

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Атака на военный патруль в центре Брюсселя квалифицирована как теракт, нападавший скончался.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

    "Мы считаем, что речь идет о террористической атаке", - заявил официальный представитель ведомства.

    Он добавил, что нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался.

    ***00:43

    Мужчина, напавший на военных в Брюсселе, был тяжело ранен полицией и доставлен в госпиталь.

    Как передает Report, об этом сoобщает RTBF.

    Отмечается, что мужчина с криком "Аллах акбар" набросился на них с мачете, после чего они открыли огонь на поражение.

    Один из военных получил легкое ранение лица, другой - руки. Им была оказана медицинская помощь.

    Ранее сообщалось, что в Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль.

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