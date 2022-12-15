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Напавший на мужа Пелоси планировал атаки на сына Байдена и Тома Хэнкса

Напавший на мужа Пелоси планировал атаки на сына Байдена и Тома Хэнкса Дэвид Депепи, напавший на Пола Пелоси - супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, - заявил полиции, что планировал атаки на сына Джо Байдена Хантера, голливудского актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 11:19
Напавший на мужа Пелоси планировал атаки на сына Байдена и Тома Хэнкса

Дэвид Депепи, напавший на Пола Пелоси - супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, - заявил полиции, что планировал атаки на сына Джо Байдена Хантера, голливудского актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное отделение телекомпании CBS.

Не уточняется, есть ли у правоохранительных органов доказательства в пользу того, что Депепи действительно намеревался совершить другие нападения.

Представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, которая допрашивала Депепи, заявила, что злоумышленник говорил ей, будто в Вашингтоне "царит зло".

"Они лгут каждый день. Они совершают одно преступление и затем другое, одно и затем другое", - сказал Депепи в ходе допроса, по словам служащей полиции.

По итогам заседания судья Высшего суда округа Сан-Франциско Стивен Мерфи решил, что собрано достаточно доказательств, чтобы продолжать разбирательство в отношении Депепи по всем пунктам обвинения, включая покушение на убийство. Мужчина должен предстать перед судом штата 28 декабря для официального предъявления обвинений.

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