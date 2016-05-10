Напавший на людей под Мюнхеном мужчина оказался психически нездоровым

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Мужчина, напавший с ножом на пассажиров на станции неподалеку от Мюнхена, психически нездоров и злоупотребляет наркотиками, свидетельствуют первичные данные расследования.

Как сообщает Report со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, об этом заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

По его словам, на месте преступления также были найдены следы наркотиков.

По сведениям издания, задержанный вскоре после совершения преступления уже признал вину. По данным следствия, ему 27 лет, он является гражданином Германии, уроженцем федеральной земли Гессен.

По словам Херрманна, следователи пока не обнаружили признаков того, что нападение имеет какое-либо отношение к экстремизму.

Нападение на пассажиров произошло сегодня утром на станции пригородного направления города Графинг в 30 км от Мюнхена. Ножевые ранения получили пять человек, один из которых впоследствии скончался в больнице.