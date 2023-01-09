Напавшие на резиденцию президента в Бразилиа украли табельное оружие президентской охраны

Участники антиправительственных манифестаций в столице Бразилии, проникшие в здание резиденции президента, похитили оттуда оружие, принадлежащее президентской охране.

Участники антиправительственных манифестаций в столице Бразилии, проникшие в здание резиденции президента, похитили оттуда оружие, принадлежащее президентской охране.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье министр - руководитель управления общественных связей Паулу Пимента.

На видеозаписи, размещенной в его аккаунте в Twitter, политик продемонстрировал результаты погрома в кабинете Секретариата институционной (государственной) безопасности, отметив, что в разбросанных по полу и на столах открытых чемоданах хранились "летальное и нелетальное оружие и боеприпасы". По его словам, погромщики пытались устроить в помещении поджог. Он не уточнил, сколько единиц оружия было похищено, но на кадрах фигурируют по меньшей мере восемь пустых оружейных кейсов. По мнению представителей администрации, нападавшие обладали информацией о том, где хранится оружие президентской охраны.