Напавшие на индуистский храм в Кабуле боевики заблокированы в здании

В индуистском храме Ахль аль-Хинуд в квартале Карте Парван на севере Кабула прогремело не менее пяти взрывов, район оцеплен боевиками "Талибан", продолжается боестолкновение.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

Сообщается, что боевики, напавшие на храм, заблокированы в религиозном учреждении.

Ранее в субботу афганские СМИ сообщили со ссылкой на представителя МИД Индии Ариндама Багчи, что его страна "глубоко обеспокоена" сообщениями о нападении на храм, и внимательно следит за этим событием.

Накануне в результате взрыва в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погиб один, ранено семь человек. Представитель полицейского управления талибов в Кундузе Обайдулла Абеди сообщил, что состояние раненых удовлетворительное, природа инцидента выясняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за оба нападения.

09.04

В столице Афганистана - Кабуле в субботу прогремел взрыв прогремел в храме сикхов.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Представитель храма сообщил о том, что внутри находились около 30 человек. Неизвестно сколько из них погибли, сколько ранены.