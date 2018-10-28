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    Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Устроившему стрельбу в синагоге города Питтсбурга предъявили обвинения по 29 пунктам.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Ранее стало известно, что Минюст США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге Питтсбурга обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорён к смертной казни.

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