Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Устроившему стрельбу в синагоге города Питтсбурга предъявили обвинения по 29 пунктам.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
Ранее стало известно, что Минюст США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге Питтсбурга обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорён к смертной казни.
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