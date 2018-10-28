Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Устроившему стрельбу в синагоге города Питтсбурга предъявили обвинения по 29 пунктам.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что Минюст США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге Питтсбурга обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорён к смертной казни.