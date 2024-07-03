Напавшему на премьера Дании гражданину Польши предъявлено обвинение

Обвинение в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена в июне 2024 года предъявлено 39-летнему гражданину Польши.

Обвинение в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена в июне 2024 года предъявлено 39-летнему гражданину Польши.

Как передает Report, об этом его адвокат Хенрик Карл Нильсен сообщил агентству Ritzau.

Согласно информации, Окружной суд Копенгагена примет решение по этому делу на двух слушаниях 6 и 7 августа.

Нападение произошло вечером 7 июня, когда Фредериксен шла по городу на встречу с подругой. Ее сопровождали телохранители, но обвиняемому все же удалось приблизиться к ней и нанести премьеру удар кулаком в правое плечо.

Поляка обвиняют в нарушении статьи 119 Уголовного кодекса, касающейся нападения на должностное лицо. Мужчина не признал себя виновным. Ему, как гражданину Польши, видимо, предстоит депортация с запретом на въезд в Данию, чего требует прокурор.