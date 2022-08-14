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Напавшему на писателя Салмана Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство

Напавшему на писателя Салмана Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство Мужчине, который 12 августа напал с ножом на писателя мусульманско-индийского происхождения Салмана Рушди, предъявлено обвинение в убийстве и нападении.
Другие страны
14 августа 2022 г. 00:08
Напавшему на писателя Салмана Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство

Мужчине, который 12 августа напал с ножом на писателя мусульманско-индийского происхождения Салмана Рушди, предъявлено обвинение в убийстве и нападении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Guardian.

75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот. По словам его агента Эндрю Вайли, госпитализированный писатель подключен к аппарату ИВЛ, у него серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.

Салман Рушди неоднократно получал угрозы из-за своего произведения "Сатанинские стихи", которое многие мусульмане расценивают как богохульство. Книга с 1988 года запрещена в Иране, а ныне покойный аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, фактически приговаривавшую Рушди к смерти. При этом правительство Ирана впоследствии дистанцировалось от фетвы, но негативное отношение к писателю в стране сохранилось.

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Версия на азербайджанском языке Salman Rüşdiyə hücum edən şəxs adam öldürməyə cəhddə ittiham olunur

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