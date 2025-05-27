Напавшему на генконсульство России в Марселе смягчили наказание

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса смягчил приговор в отношении одного из двух французов, напавших на генконсульство России в Марселе в конце февраля, заменив для него реальный срок лишения свободы на условный.

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса смягчил приговор в отношении одного из двух французов, напавших на генконсульство России в Марселе в конце февраля, заменив для него реальный срок лишения свободы на условный.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

В частности, суд удовлетворил апелляцию 48-летнего исследователя Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Василе Эресану, который был приговорен к восьми месяцам лишения свободы, которые он должен был отбывать под домашним арестом с электронным браслетом. Суд подтвердил обвинение за изготовление взрывного устройства, однако оправдал его по обвинению в попытке нанесения ущерба. Второй нападавший - 59-летний Жорж Ситжа - не подавал апелляцию на приговор, и в отношении него наказание остается прежним - восемь месяцев домашнего ареста с запретом приближаться к российскому генконсульству.

25 февраля в генконсульстве РФ в Марселе, что неизвестные утром 24 февраля бросили три предмета на территорию дипмиссии, два из них взорвались. В результате происшествия пострадавших нет, материального ущерба зданию генконсульства не нанесено.