О нас

Напавшего на мужа Пелоси приговорили к пожизненному заключению

Напавшего на мужа Пелоси приговорили к пожизненному заключению Мужчина, напавший в 2022 году на Пола Пелоси, мужа экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, был приговорен к пожизненному заключению.
Другие страны
30 октября 2024 г. 14:17
Напавшего на мужа Пелоси приговорили к пожизненному заключению

Мужчина, напавший в 2022 году на Пола Пелоси, мужа экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, был приговорен к пожизненному заключению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, Дэвид Депепи, который два года назад ворвался в дом Нэнси Пелоси и ударил ее супруга молотком по голове, во вторник был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Как отмечает издание, 44-летний Депепи уже отбывает 30-летний тюремный срок после того, как его в прошлом году признали виновным в попытке похищения госслужащего и в нападении на ближайшего родственника госслужащего. Он продолжит отбывать свой приговор в тюрьме штата Калифорния.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке David DePape sentenced to life in prison for violent assault on Nancy Pelosi's husband

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
24 октября 2024 г. 15:19
Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека
Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека
23 октября 2024 г. 22:19
Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата
Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата
23 октября 2024 г. 23:56
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
24 октября 2024 г. 16:08
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
На выходных ожидается сильный ветер
На выходных ожидается сильный ветер
24 октября 2024 г. 17:04
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
Пашинян: Мирный процесс между Ереваном и Баку можно обсудить в ноябре
Пашинян: Мирный процесс между Ереваном и Баку можно обсудить в ноябре
23 октября 2024 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi