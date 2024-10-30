Напавшего на мужа Пелоси приговорили к пожизненному заключению

Мужчина, напавший в 2022 году на Пола Пелоси, мужа экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, был приговорен к пожизненному заключению.

Мужчина, напавший в 2022 году на Пола Пелоси, мужа экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, был приговорен к пожизненному заключению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, Дэвид Депепи, который два года назад ворвался в дом Нэнси Пелоси и ударил ее супруга молотком по голове, во вторник был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Как отмечает издание, 44-летний Депепи уже отбывает 30-летний тюремный срок после того, как его в прошлом году признали виновным в попытке похищения госслужащего и в нападении на ближайшего родственника госслужащего. Он продолжит отбывать свой приговор в тюрьме штата Калифорния.