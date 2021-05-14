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Нападения в метро Нью-Йорка, есть пострадавшие

Нападения в метро Нью-Йорка, есть пострадавшие Нападения на прохожих произошли на трех разных станциях метро в Нью-Йорке, четыре человека получили травмы
Другие страны
14 мая 2021 г. 19:41
Нападения в метро Нью-Йорка, есть пострадавшие

Нападения на прохожих произошли на трех разных станциях метро в Нью-Йорке, четыре человека получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на DailyMail, уточняется, что пострадавшие госпитализированы с травмами, которые не представляют опасности для жизни.

Атаки длились около 11 минут. Злоумышленники били пассажиров и, по предварительной информации, крали кошельки. Во время одного из нападений преступники отобрали у мужчины телефон и выбросили его на рельсы, чтобы жертва не смогла вызвать экстренные службы.

Отмечается, что трое подозреваемых всё еще находятся на свободе.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-York metrosunda sərnişinlərə hücumlar olub, xəsarət alanlar var

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