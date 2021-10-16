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Нападения с мачете в Канаде, пострадали четыре человека

Нападения с мачете в Канаде, пострадали четыре человека Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари, подозреваемый задержан, сообщила полиция города.
Другие страны
16 октября 2021 г. 07:35
Нападения с мачете в Канаде, пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари, подозреваемый задержан, сообщила полиция города.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно заявлению полиции, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападений в городе в пятницу утром.

Один из пострадавших сообщил, что на него было совершено нападение с мачете. Подозреваемый был задержан и взят под стражу.

Отмечается, что двум пострадавшим были проведены операции и они находятся в больнице, третьему госпитализация не потребовалось, а четвертый был доставлен в больницу и вскоре выписан.

"Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива", - говорится в заявлении полиции.

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