Нападения с мачете в Канаде, пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари, подозреваемый задержан, сообщила полиция города.
Один из пострадавших сообщил, что на него было совершено нападение с мачете. Подозреваемый был задержан и взят под стражу.
Отмечается, что двум пострадавшим были проведены операции и они находятся в больнице, третьему госпитализация не потребовалось, а четвертый был доставлен в больницу и вскоре выписан.
"Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива", - говорится в заявлении полиции.