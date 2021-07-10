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Нападение в лондонском метро, есть раненый

Нападение в лондонском метро, есть раненый Пассажир лондонского метро госпитализирован в результате нападения на него в поезде, который курсировал по Юбилейной линии (Jubilee).
Другие страны
10 июля 2021 г. 00:56
Нападение в лондонском метро, есть раненый

Пассажир лондонского метро госпитализирован в результате нападения на него в поезде, который курсировал по Юбилейной линии (Jubilee).

Как передает Report, об этом сообщило агентство PA со ссылкой на британскую транспортную полицию.

Так, инцидент произошел на станции "Грин-парк", расположенной в центре столицы королевства. Нападавший был задержан сотрудниками правопорядка.

Сама станция остается закрыта на вход. В то же время газета "Ивнинг стандард" проинформировала, что в самое ближайшее время она снова будет открыта для пассажиров. Правоохранительные органы пока не давали комментарии относительно того, связывают ли они произошедший инцидент с терроризмом.

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