О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нападение с ножом в центре Лондона, есть раненый

Нападение с ножом в центре Лондона, есть раненый Неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, расположенной на пересечении торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в центре Лондона.
Другие страны
2 июля 2021 г. 01:13
Нападение с ножом в центре Лондона, есть раненый

Неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, расположенной на пересечении торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в центре Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении полиции британской столицы.

В результате инцидента пострадавший, который получил ножевые ранения в голову, был доставлен в больницу на юге города. Полиция уточнила, что по следам инцидента с помощью очевидцев был задержан мужчина в возрасте 25 лет.

Радиостанция LBC подчеркнула, что после нападения была произведена эвакуация всех пассажиров со станции Oxford Circus. В настоящее время подъезды к ней остаются перекрыты.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
1 июля 2021 г. 17:43
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
1 июля 2021 г. 14:42
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
1 июля 2021 г. 14:28
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
1 июля 2021 г. 14:20
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны
1 июля 2021 г. 14:13
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести
30 июня 2021 г. 18:05
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
30 июня 2021 г. 17:55
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi