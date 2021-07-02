Нападение с ножом в центре Лондона, есть раненый

Неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, расположенной на пересечении торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в центре Лондона.

Неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, расположенной на пересечении торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в центре Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении полиции британской столицы.

В результате инцидента пострадавший, который получил ножевые ранения в голову, был доставлен в больницу на юге города. Полиция уточнила, что по следам инцидента с помощью очевидцев был задержан мужчина в возрасте 25 лет.