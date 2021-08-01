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Нападение повстанцев в ЦАР, не менее шести человек погибли

Нападение повстанцев в ЦАР, не менее шести человек погибли По меньшей мере шестеро погибли в результате нападения повстанцев на деревню на границе с Чадом и Камеруном на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР).
Другие страны
1 августа 2021 г. 03:20
Нападение повстанцев в ЦАР, не менее шести человек погибли

По меньшей мере шестеро погибли в результате нападения повстанцев на деревню на границе с Чадом и Камеруном на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AP, ссылаясь на представителя Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Абдулазиза Фалла.

"Сегодня утром на рассвете боевики группировки 3R... приступили к крупномасштабной атаке на позиции Вооруженных сил ЦАР в деревне Манн", - приводит агентство слова Фалла.

Он добавил, что несколько человек были ранены. На данный момент ситуация взята под контроль, мирным жителям ничего не угрожает. Миротворцы провели патрулирование в населенном пункте и его окрестностях.

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