Нападение повстанцев в ЦАР, не менее шести человек погибли

По меньшей мере шестеро погибли в результате нападения повстанцев на деревню на границе с Чадом и Камеруном на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР).
"Сегодня утром на рассвете боевики группировки 3R... приступили к крупномасштабной атаке на позиции Вооруженных сил ЦАР в деревне Манн", - приводит агентство слова Фалла.
Он добавил, что несколько человек были ранены. На данный момент ситуация взята под контроль, мирным жителям ничего не угрожает. Миротворцы провели патрулирование в населенном пункте и его окрестностях.