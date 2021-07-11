Нападение на спортивный клуб в Судане, погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на спортивный клуб в городе Порт-Судан на северо-востоке Судана.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на спортивный клуб в городе Порт-Судан на северо-востоке Судана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная интернет-газета Alrakoba.

По ее информации, поздно вечером в субботу несколько человек на мотоциклах подъехали к территории спортивного клуба и забросали его самодельными взрывными устройствами. Помимо этого, покидая место преступления, они произвели несколько выстрелов из не установленного пока вида оружия.

Как уточняется, два человека погибли на месте, остальные четверо, включая одну женщину, были доставлены в местную больницу, но умерли от полученных ран.

Полиция города уже сообщила о задержании нескольких человек, подозреваемых в совершении преступления.