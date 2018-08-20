Нападение на полицейских в Чечне организовали подростки

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Все участники нападений на полицейских в Чечне были несовершеннолетними, Как передает Report, об этом сообщил ТАСС министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет", - сказал Умаров.

По его словам, в ИГИЛ "разработаны специальные программы", чтобы доходчиво внушать подросткам идеи экстремистов. "Поэтому возрастной ценз падает - те, кто уже более или менее могут размышлять. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11-12 лет", - подчеркнул министр.

Умаров также отметил, что никто из гражданского населения не пострадал. Цель у нападавших была - давить мирных граждан. По его словам преградили им дорогу полицейские. Среди гражданского населения нет ни единого пострадавшего. "Полицейских, конечно, ранили этими наездами, они находятся в достаточно тяжелом состоянии, но в стабильном, их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Министр также уточнил, что ни один полицейский в результате инцидентов не погиб.