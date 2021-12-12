Нападение на отделение полиции в Эквадоре, есть погибший и раненый

По меньшей мере один полицейский погиб, еще один получил ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Эсмеральдас в Эквадоре.

По меньшей мере один полицейский погиб, еще один получил ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Эсмеральдас в Эквадоре.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Национальной полиции Эквадора.

Около 00:40 по местному времени (09:40 - бакинское время) к отделению полиции подъехал автомобиль, из которого вышли двое вооруженных неизвестных. Они открыли огонь по полицейскому участку, в результате чего один сотрудник погиб, другой пострадал. Раненый полицейский был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Идет расследование инцидента.