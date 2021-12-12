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Нападение на отделение полиции в Эквадоре, есть погибший и раненый

Нападение на отделение полиции в Эквадоре, есть погибший и раненый По меньшей мере один полицейский погиб, еще один получил ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Эсмеральдас в Эквадоре.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 18:33
Нападение на отделение полиции в Эквадоре, есть погибший и раненый

По меньшей мере один полицейский погиб, еще один получил ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Эсмеральдас в Эквадоре.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Национальной полиции Эквадора.

Около 00:40 по местному времени (09:40 - бакинское время) к отделению полиции подъехал автомобиль, из которого вышли двое вооруженных неизвестных. Они открыли огонь по полицейскому участку, в результате чего один сотрудник погиб, другой пострадал. Раненый полицейский был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Идет расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda polis məntəqəsinə hücum olub, ölən və yaralanan var

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