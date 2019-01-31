Нападение на кортеж делегации КНР близ Белого дома, есть пострадавший

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Неизвестный пытался напасть на кортеж близ Белого дома.

Как передаёт Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на секретную службу США.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек. Нападавшего задержали после того, как он «попытался помешать движению автоколонны».

По уточнённой информации, речь идёт об автомобиле делегации КНР, которая находится в Вашингтоне с визитом.

Другие подробности случившегося не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в США произошла перестрелка, в результате которой пострадали пять полицейских.