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    Нападение на кортеж делегации КНР близ Белого дома, есть пострадавший

    В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Неизвестный пытался напасть на кортеж близ Белого дома.

    Как передаёт Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на секретную службу США.

    По данным телеканала, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек. Нападавшего задержали после того, как он «попытался помешать движению автоколонны».

    По уточнённой информации, речь идёт об автомобиле делегации КНР, которая находится в Вашингтоне с визитом.

    Другие подробности случившегося не сообщаются.

    Ранее сообщалось, что в США произошла перестрелка, в результате которой пострадали пять полицейских.

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