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Нападение на дом министра обороны Афганистана, погибли четыре человека

Нападение на дом министра обороны Афганистана, погибли четыре человека Четыре человека погибли и еще 20 пострадали в результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле.
Другие страны
4 августа 2021 г. 05:48
Нападение на дом министра обороны Афганистана, погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще 20 пострадали в результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в органах безопасности.

"Четыре человека погибли и 20 ранены", - заявил агентству сотрудник органов безопасности. При этом не уточняется, идет ли речь о жертвах со стороны нападавших или мирных жителей.

Агентство со ссылкой на представителя МВД Мирваиса Станекзая отметило, что все нападавшие были уничтожены.

Ранее в полиции Кабула сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали. По данным МВД, в нападении участвовали четыре боевика.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın müdafiə nazirinin evinə hücum zamanı 4 nəfər ölüb, onlarla yaralı var

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