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    ​Нападение на деревни в Конго: 30 погибших

    Власти предполагают, что за убийствами стоят повстанцы из угандийской группировки Объединенные демократические силы

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Жертвами нападений на востоке Демократической Республики Конго на границе с Угандой стали по меньшей мере 30 человек.

    Как передает Report, cогласно поступающим сообщениям, в субботу вечером неизвестные напали на жителей деревень возле города Бени, где с октября были убиты более 250 человек.

    Власти Конго предполагают, что за убийствами стоят повстанцы из угандийской группировки "Объединенные демократические силы", однако доказательств их вины нет.

    Ранее ООН направила миротворцев в этот регион, но предупредила, что не может защитить мирное население, так как не знает, кто виновен в массовых убийствах.

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